Leipheim

13:57 Uhr

Rettungskräfte und Polizeibeamte wurden in Leipheim angegriffen

Ein in Not geratener Mann ließ sich in Leipheim von Rettungskräften nicht behandeln und schlug nach ihnen. Anschließend wurde ein Polizist verletzt.

Artikel anhören Shape

Ein Mann, der in Not geriet, hat Rettungskräfte in Leipheim bedrängt und beleidigt. Auch als die Polizei eingriff, ließ der Mann nicht locker und verletzte einen Beamten.

Wegen einer bewusstlosen Person am Bahnhof in Leipheim wurde am Dienstag gegen 21.30 Uhr ein Notruf abgesetzt. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte war der 35-jährige Mann laut Polizeiangaben wieder ansprechbar und wurde untersucht. Völlig grundlos wurde der Mann während der ärztlichen Behandlung aggressiv, versuchte einen Rettungssanitäter zu treten und beleidigte den behandelnden Notarzt. Gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten der Polizeiinspektion Günzburg verhielt sich der 35-Jährige ebenfalls aggressiv und uneinsichtig. Gegen den angeordneten Schutzgewahrsam wehrte er sich und wurde gegenüber einem Beamten handgreiflich, der sich dadurch leicht verletzte. (AZ)

Themen folgen