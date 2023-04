Maibaumfeiern in Riedheim und Leipheim fallen ins Wasser

Der Regen hat die Verantwortlichen am Freitag dazu bewogen, die Maibaumfeiern in Riedheim und Leipheim abzusagen. Warum vor allem Kinder traurig sind.

Es hätte wunderschöne Tänze um die Maibäume in Leipheim und Riedheim an diesem Freitag geben können. So war es jedenfalls geplant. Doch daraus wird nun nichts. "Aufgrund der anhaltenden Schlechtwetterlage müssen wir das heutige Maibaumaufstellen in Riedheim (18 Uhr) und Leipheim (19 Uhr) leider absagen", kam die trockene Meldung aus dem Leipheimer Rathaus am Freitagmittag. Man wolle die Kindergartenkinder nicht im Regen tanzen lassen, wurde begründet. Denn wer hätte etwas davon, wenn sich anschließend die Kleinen der Kindergärten Storchennest (Riedheim), Raupe Nimmersatt und Spatzennest (beide Leipheim) dabei eine kräftige Erkältung einfangen. Trotzdem waren die Kinder ein wenig traurig, da sie schon so lange auf diesen Tag gewartet und die Tänze einstudiert haben.

Der Leipheimer Maibaum steht bereits seit Mittwoch. Nachdem die Feuerwehr unter anderem wegen Querelen mit der Stadtspitze angekündigt hatte, heuer den Maibaum nicht aufstellen zu wollen, hat der Bauhof die Aufgabe übernommen. Geschmückt wurde der Baum vom örtlichen Obst- und Gartenbauverein in den Stadtfarben Rot, Gelb und Blau. Die Riedheimer Feuerwehr stellt den Maibaum am Freitag auf, wie sie angekündigt hat. Das war's aber dann auch schon. Beiden Maibaumstämmen ist gemeinsam, dass sie zwei Jahre lang genutzt werden. Nach dem Abbau im ersten Jahr werden sie auf dem Bauhofgelände zwischengelagert und rechtzeitig "aufgerüstet", etwa mit einer neuen Spitze versehen.

Tanz in den Mai beim VfL Leipheim in der Güssenhalle

Auf den Frühling (der bislang kaum zu sehen war und der zu einem guten Drittel schon wieder vorüber ist) wollte Bürgermeister Christian Konrad einstimmen. Jetzt wird es auch nichts mit diesen Frühlingsansprachen an den Bäumen. Auf Bräuche wollte der Rathauschef unter anderem eingehen, zum Beispiel auf das Setzen eines kleinen Maibaums an der Wohnung oder dem Haus der Liebsten. Das könnten auch Frauen für Männer tun – allerdings nur in Schaltjahren, so sehe es der Brauch vor. Ein solches Jahr ist heuer aber nicht. Ein weniger schönes Zeichen ist es, wenn kein Maibaum im Miniformat gesetzt wird, sondern ein Reisigbesen vor der Tür oder wo auch immer steht, hat Konrad nachgelesen. Denn das bedeute, dass der Bursche mit seiner Maid nicht einverstanden ist beziehungsweise nicht mit ihrem Verhalten. So könnte ein kurzer Flirt mit einem anderen bereits einen Reisigbesen "produzieren". Bleibt zu hoffen, dass die Bäume in Leipheim und Umgebung gegenüber den Besen in großer Überzahl sind.

Wer auf einen Tanz in den Mai nicht verzichten möchte, hat in Leipheim heuer dennoch die Gelegenheit. Denn genau jenen Tanz bietet der VfL Leipheim anlässlich seines 125-jährigen Bestehens von Sonntag, 30. April, auf Montag, 1. Mai, in der Güssenhalle. Hier durchkreuzt kein Regenguss die Veranstaltung. Und für die Kleinen? Auch da gibt es einen Hoffnungsschimmer. "Wir versuchen auf jeden Fall, einen anderen Termin für die Maitänze zu finden", vespricht Nicole Schneider, Sprecherin der Stadt Leipheim