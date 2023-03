Rollerfahrer bei Unfall in Leipheim verletzt

Während des Einparkens eines Autos in der Rudolf-Wanzl-Straße in Leipheim ist ein Unfall mit einem Roller passiert.

Ein 55-Jähriger wollte am Freitagmorgen gegen 6 30 Uhr mit seinem Auto an der Parkanlage in der Rudolf-Wanzl-Straße rückwärts einparken. Zur selben Zeit kam ein 31-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad von hinten angefahren und wollte am Wagen des 55-Jährigen links vorbeifahren. Im weiteren Verlauf übersah der Autolenker das Kleinkraftrad des 31-Jährigen, weshalb es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Der Rollerfahrer stürzte und zog sich dabei nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (AZ)