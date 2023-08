Rolltor in Leipheim beschädigt und davongefahren

Unbekannte fahren einen Metallpfosten eines Rolltors in Leipheim an. Wer hat Beobachtungen machen können? Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, wurde in Leipheim am Mittwochmittag zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr im Riedweg der Metallpfosten eines Rolltores von Unbekannten angefahren und beschädigt. Die Verursacher entfernten sich jedoch vom Unfallort, ohne sich um die Beschädigung zu kümmern und die Personalien bei der Geschädigten anzugeben. Der Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Aufgrund der Spuren müsste es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Lastwagen oder Bus handeln. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 erbeten. (AZ)