Schleierfahnder beschlagnahmen bei Leipheim zweimal falsche Dokumente

Ein Fernlinienbus und ein Kleintransporter einer Baufirma wurden an der Rastanlage an der A8 von den Schleierfahndern der Verkehrspolizei Günzburg kontrolliert.

Bei zwei Kontrollen am Mittwochnachmittag haben Schleierfahnder der Verkehrspolizei Günzburg zwei falsche Dokumente sichergestellt. So führte ein Mitfahrer eines Fernlinienbusses, den die Beamten an der Tank- und Rastanlage Leipheim einer Kontrolle unterzogen, ein Visum mit, das ihm einen längeren Aufenthalt im Schengenraum genehmigen würde. Bei der näheren Inaugenscheinnahme stellten die Autobahnfahnder aber fest, dass das Visum des 34-jährigen Albaners offensichtlich nachträglich überarbeitet wurde. Die Beamten stellten das Visum sicher und kassierten eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich. Zudem musste der Albaner den Schengenraum umgehend verlassen.

Verkehrspolizei Günzburg beschlagnahmt falschen Ausweis

Kurz danach kontrollierten die Beamten an der Anschlussstelle Burgau den Kleintransporter einer Baufirma. Im Fahrzeug befand sich ein angeblich 32 Jahre alter Bulgare, der sich mit seinem bulgarischen Ausweis legitimierte. Diesen Ausweis erkannten die Beamten aber als Falschdokument. Der Bulgare war laut Polizeibericht ein 33-jähriger Türke, der sich für 1500 Euro den falschen Ausweis besorgte, um im Schengenraum einer Arbeit nachgehen zu können. Die Kontrolleure beschlagnahmten das Falsifikat und behielten eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Bereich ein. Eine sofortige Ausreise muss ebenfalls erfolgen, so die Verkehrspolizei. (AZ)