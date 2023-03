Schleierfahnder finden zwei Gesuchte bei Kontrollen in Leipheim

Der Arm der Schleierfahnder reicht weit: In Leipheim gehen an der A8 bei Kontrollen zwei gesuchte Männer ins Netz der Fahnder.

Bei zwei Kontrollen an der Tank- und Rastanlage Leipheim an der A8 waren Schleierfahnder erfolgreich. Die Überprüfung eines 33-jährigen Kosovaren ergab, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen ausländerrechtlicher Verstöße vorlag. Grund der Ausschreibung war eine Strafanzeige, die durch die gleiche Dienststelle vor eineinhalb Jahren gegen den Kosovaren erstellt wurde. Der Haftbefehl war abwendbar, was bedeutete, dass er durch Zahlung eines niedrigen vierstelligen Betrags wieder auf freien Fuß kam. Allerdings wurde gegen ihn nun eine Strafanzeige wegen illegalen Aufenthalts gestellt.

Mitfahrer eines Kleintransporters hat Marihuana dabei

Eine weitere Kontrolle eines Berliner Kleintransporters brachte die Beamten auf die Spur eines 26-jährigen Russen, der als Beifahrer im Wagen saß. Zunächst bestand gegen den Mitfahrer eine Aufenthaltsermittlung durch die Staatsanwaltschaft Zweibrücken, weshalb seine Daten aufgenommen und weitergemeldet wurden. Im Zuge der weiteren Kontrolle wurde der Gesuchte nach verbotenen Gegenständen durchsucht. Die Beamten fanden eine kleinere Menge Marihuana und beschlagnahmten das Rauschgift. Sie erstatteten gegen den Mann eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (AZ)