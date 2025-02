Einbrecher durchwühlen in Leipheim Schränke und Schubladen

In Leipheim ist am Mittwoch zwischen 12.30 Uhr und 22.30 Uhr eingebrochen worden. Laut Polizei stieg eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Anwesen im Schloßhaldenweg ein. Als der Eigentümer am späten Abend nach Hause kam, stellte er fest, dass die Terrassentür offen stand. Mehrere Schränke und Schubladen im gesamten Haus waren geöffnet und durchwühlt. Der Polizei zufolge hatten die Täter die Terrassentür gewaltsam geöffnet und dabei beschädigt. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden keine Wertgegenstände entwendet. Der entstandene Sachschaden an der Tür beläuft sich auf etwa 200 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221 919-0 zu melden. (AZ)

