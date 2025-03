Schüler lernen: „Lesen macht reich!“

Im Zehntstadel in Leipheim fand eine fesselnde Lesung des Kinderbuch-Autors Armin Pongs statt. Er hatte eine überraschende Botschaft für die Schüler der Grund- und Mittelschule Leipheim mitgebracht: „Lesen macht reich!“ Dieser Reichtum bezieht sich jedoch nicht auf Geld, sondern auf die „Bilder im Kopf“, die das Lesen erzeugt. Pongs entführte die Erst- und Zweitklässler in die bunte Welt seines Buches „Das Krokofil“. Mit seiner lebhaften Erzählweise verstand er es meisterhaft, die Kinder zu fesseln und ihre Vorstellungskraft anzuregen. Für die älteren Schülerinnen und Schüler der 3. bis 6. Klasse hatte er eine Lesung aus seinem Buch „Der magische Kalender“ vorbereitet.

Armin Pongs betonte die Notwendigkeit einer nachhaltigen Leseförderung und weiß, wovon er spricht. Seit 17 Jahren ist er Kinder- und Jugendbuch-Autor. „Ich komme aus der Gedächtnisforschung und habe, bevor ich Bücher geschrieben habe, am Max-Planck-Institut gearbeitet“, erklärt er seine Motivation. „Dort habe ich erfahren, wie positiv sich Lesen auf die kognitive Entwicklung von Kindern auswirkt.“ Aus dieser Erkenntnis heraus begann er, Lesungen an Schulen durchzuführen.

An diesem Vorlesevormittag in Leipheim gelang es ihm, die ungeteilte Aufmerksamkeit der Schüler zu gewinnen. „Es ist auch ein Problem für die Gesellschaft, wenn sich Jugendliche nicht ausdrücken können.“ „Wer den Zauber des Lesens schon früh erfährt, wird es einfacher haben, sich während der Schullaufbahn und im späteren Leben zurechtzufinden.“ Zudem hebt er die Gefahren von Computerspielen hervor, die sich insbesondere im Grundschulalter negativ auf die Gehirnentwicklung auswirken können. Die Kinder verließen den Zehntstadel mit dem Wunsch und dem Versprechen, in Zukunft mehr zu lesen. Armin Pongs bewies einmal mehr, wie wichtig und bereichernd das Lesen für die Entwicklung von Kindern ist.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.