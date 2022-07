Leipheim

12:00 Uhr

Schürzenjäger spielen ohne Verschnaufpause in Leipheim

Plus Zum Auftakt der Summernights 2022 kommen 500 Gäste nach Leipheim. Zweieinhalb Stunden lang treten an diesem Abend die Schürzenjäger auf.

Von Sandra Kraus

Alpenrock am Tower präsentierten in Leipheim die Schürzenjäger, Kultband aus dem Zillertal. 36 Grad am Rand der ehemaligen Rollfeldpiste statt Regen und Schlammschlachten wie bei Rock am Ring oder Rock im Park ließen nicht nur die Herzen der Open-Air-Besucher höher schlagen. Der Auftakt am Donnerstag zu den Summernights 2022 auf dem Gelände der Soundsolution auf dem Areal Pro in Leipheim hätte besser nicht sein können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .