Leipheim

Schulbusunfall mit 20 Schülern: Niemand verletzt, 30.000 Euro Schaden

Ein Busfahrer geriet am Montagmorgen in Leipheim in einen Unfall, da er die Vorfahrt einer Autofahrerin missachtete.

Ein ziemlicher Schock für 20 Schülerinnen und Schüler am Montagmorgen, als der Schulbusfahrer in einen Unfall in Leipheim geriet. Verletzt wurde niemand.