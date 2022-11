Schwarzarbeit bei Kontrolle in Leipheim aufgedeckt

Polizeibeamte kontrollieren ein Fahrzeug eines Gartenbauunternehmens und stellen fest, dass zwei der Mitarbeiter ohne Aufenthaltserlaubnis eingestellt wurden.

Am Donnerstagabend haben Beamte der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm an der Tank- und Rastanlage Leipheim einen Klein-Lkw mit Anhänger kontrolliert. Laut Polizei befanden sich in dem Fahrzeug mehrere Personen, die ihrer Kleidung nach von einer Baustelle kamen. Zwei der Personen waren albanische Staatsangehörige. Beide hatten keine Arbeitserlaubnis innerhalb der EU.

Gartenbauunternehmer wusste nichts von benötigter Arbeitserlaubnis

Die beiden 30 und 31 Jahre alten Männer wurden zu der Sache vernommen und gaben an, erst seit Kurzem bei einem Gartenbauunternehmen angestellt zu sein. Die Autobahnfahnder nahmen mit dem Arbeitgeber telefonisch Kontakt auf, um den Sachverhalt zu klären. Hierbei gab der Unternehmer an, nicht gewusst zu haben, dass die beiden Albaner eine Arbeitserlaubnis bräuchten. Weitere Ermittlungen wegen des illegalen Aufenthalts und der Schwarzarbeit wurden aufgenommen. (AZ)