Leipheim

12:00 Uhr

Seit 13 Jahren auf dem Areal Pro: Was das Unternehmen Greiwing macht

Plus Ob Wandfarbe, Tiernahrung oder Schokolade: Überall im Alltag begegnet man Waren, mit denen das Logistikunternehmen Greiwing in Kontakt war. Ein Firmenporträt.

Von Tabea Huser Artikel anhören Shape

Als eines der ersten Unternehmen hat sich die Firma Greiwing im Jahr 2010 einen Platz auf dem Areal Pro gesichert. Acht silberne Hochsilos stehen heute neben einer großen Lagerhalle, einer Lkw-Waschanlage und einem Bürogebäude auf dem Gelände des Logistikers in Leipheim. In den Silos und in der Halle lagert Greiwing Granulate und Kiesel. Das Unternehmen transportiert die Stoffe nicht nur quer durch Europa, sondern füllt sie für seine Kunden auch in die gewünschte Größe und prüft die Qualität der pulverisierten und staubförmigen Rohstoffe.

"Wir stecken überall drin", erklärt der Niederlassungsleiter Martin Mallén vom Leipheimer Standort. In Wandfarbe, in Schokolade oder in der Chemieindustrie finden sich die Rohstoffe wieder, die auf dem Areal Pro gelagert und umgefüllt werden. Strikt getrennt zwischen "Non-Food" und "Food" warten beispielsweise mehrere Tonnen Milchzucker auf den Weitertransport. In einem Silo neben der Halle befindet sich Zitronensäure kristallin. In Leipheim liege der Fokus auf der Lebensmittelindustrie, sagt Mallén. Auch Rohstoffe für die Tiernahrung würden eine große Rolle spielen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen