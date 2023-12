Senior und Radler nach Verkehrsunfällen verletzt

Gleich zwei Unfälle haben sich auf der GZ 4 bei Leipheim ereignet. Mehrere Beteiligte kamen ins Krankenhaus, zudem entstand ein hoher Sachschaden.

Am Donnerstag hat sich kurz vor 15 Uhr an der Ortsumfahrung Leipheim ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignet. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer wollte laut Polizeibericht von der Straße "Grockelhofen" auf die Kreisstraße GZ 4 einfahren und missachtete hierbei die Vorfahrt des Pkw eines 83-Jährigen, der auf der Ortsumfahrung in Richtung Bubesheim unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei insgesamt auf etwa 25.000 Euro. Der 83-Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus Günzburg gebracht, der Unfallverursacher blieb unverletzt.

78-Jährige kommt von der Kreisstraße GZ 4 ab

Eine Stunde zuvor war eine 78-jährige Pkw-Fahrerin auf der Kreisstraße GZ 4, von Langenau kommend in Fahrtrichtung Riedheim unterwegs. Auf Höhe der Einmündung der Weißinger Straße kam die Frau laut Polizeibericht vermutlich wegen einer medizinischen Ursache mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei streifte sie einen Leitpfosten und touchierte einen 19-jährigen Fahrradfahrer, welcher auf der Kreisstraße ebenfalls in Richtung Riedheim unterwegs war. Der Fahrradfahrer kam hierbei zu Sturz und zog sich mehrere Schürfwunden zu. Sowohl er als auch die Unfallverursacherin wurden zur weiteren Abklärung und zur Behandlung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus Günzburg gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. (AZ)