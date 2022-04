Sieben Millionen Euro mehr als im Vorjahr: Große Investitionen in Leipheim

Plus 2022 wird kostenintensiv für Leipheim. Warum die Stadt einen derart großen Haushalt verabschiedet und wie die Stadträte auf die gestiegenen Ausgaben reagieren.

Im Vergleich zum Vorjahr plant Leipheim ungefähr 7,2 Millionen Euro Mehraufwand im Vermögenshaushalt ein. Auch die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt steigen. Trotzdem muss die Stadt keinen Kredit aufnehmen und hat circa zwei Millionen Euro in der Rücklage. Wie das zustande kommt und welche Projekte finanziert werden sollen.