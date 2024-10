„Smart, smarter, Leipheim“: Geht der Nobelpreis bald in den Landkreis Günzburg?

Die Wettbewerbsfähigkeit regionaler Unternehmen stärken: Das ist das Hauptziel des neuen Technologietransferzentrums (TTZ) auf dem Areal Digital in Leipheim. Zu diesem Zweck werden Technologien zur Planung und zum Betrieb einer nachhaltigen, vernetzten Produktion und Logistik angewendet, damit die Transformation von Unternehmen zu sogenannten „Smart Factories“, also zu intelligenten Fabriken, gelingt. Um diese Transformation, die Vorteile von Synergieeffekten aus Wissenschaft und Forschung sowie regionalen Unternehmen ging es am Montag. Als einer von zwei Standorten in Schwaben wurde das TTZ in Leipheim offiziell eröffnet. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder erhofft sich sogar einen Nobelpreis.

Jana Korczikowski Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Leipheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Markus Söder Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis