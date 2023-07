Leipheim

17:47 Uhr

Söder nimmt Gaskraftwerk Leipheim in Betrieb – wasserstofffähiges Kraftwerk geplant

Ministerpräsident Markus Söder spricht am Montag anlässlich der feierlichen Inbetriebnahme des Gaskraftwerks in Leipheim.

Plus Das Leipheimer Gaskraftwerk ist in Betrieb und soll als Notfall-Kraftwerk die Stromversorgung in Bayern sichern. Und es gibt schon Pläne für eine zweite Anlage.

Von Nadine Ballweg

Seit Montag steht das 300 Megawatt-Gasturbinenkraftwerk Leipheim auf Standby. Am Nachmittag nahmen die Projektbeteiligten mit der Unterstützung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder die Anlage feierlich in Betrieb. Im Fall eines instabilen Stromnetzes fordert der Übertragungsnetzbetreiber Amprion die Stromproduktion in der Anlage an. Das Kraftwerk wird von einer Leitwarte in Erlangen aus ferngesteuert. Die Anlage der Lausitz Energie AG (Leag) ist erst der Anfang: Am Standort Leipheim ist bereits eine zweite Kraftwerksanlage geplant. Diese soll künftig mit nachhaltig produziertem Wasserstoff betrieben werden.

Der Geschäftsführer der Leag, Thorsten Kramer, unterstrich in seiner Ansprache die Bedeutung des Gaskraftwerks: "Mittelfristig benötigen wir eine Generation von Gaskraftwerken, die bis 2030 Wasserstoff-ready errichtet und danach schrittweise auf einen Vollbetrieb mit grünem Wasserstoff umgestellt werden." Konkret handelt es sich bei dem Kraftwerk um ein „besonderes netztechnisches Betriebsmittel“, welches im Notfall binnen 30 Minuten an den Start geht.

