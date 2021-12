Spanischer Sattelzug fährt ohne Erlaubnis auf der A8 bei Leipheim

Ein Spanier ist auf der A8 bei Leipheim mit Bleifuß unterwegs. Bei der Kontrolle stellen die Beamten mehrere Verstöße fest. Der Lastwagenfahrer muss viel zahlen.

Ein spanischer Sattelzug hatte es auf der A8 in der Nacht von Sonntag auf Montag besonders eilig. Die Beamten des Schwerverkehrstrupps der Verkehrspolizeiinspektion Neu-Ulm kontrollierten den 54-jährigen spanischen Fahrer und sein Gefährt an der Tank- und Rastanlage Leipheim. Dort stellten die Beamten fest, dass der Fahrer für den gewerblichen Güterverkehr die erforderliche Unternehmerlizenz nicht vorzeigen konnte.

Kontrolle auf A8 bei Leipheim zeigt zu hohe Geschwindigkeit

Die genauere Auswertung des digitalen Kontrollgerätes ergab außerdem, dass der Lkw in den letzten 30 Minuten vor der Kontrolle die erlaubte Geschwindigkeit von 80 km/h mehrfach um annähernd 20 km/h überschritten hatte. Er musste an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung für das zu erwartende Bußgeldverfahren in Höhe von fast 1700 Euro für beide Verstöße bezahlen. (AZ)