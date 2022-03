Spektakulärer Unfall auf der A8 bei Leipheim führt zu langen Staus

Bei Riedheim verunglückte am Dienstagmittag ein litauischer Sattelzug. Das Fahrzeug kam erst auf der Böschung zum Stehen. Es staut sich weiterhin auf der A8.

Viel Geduld brauchen derzeit Verkehrsteilnehmer, die auf der A8 zwischen dem Autobahnkreuz Ulm-Elchingen und Leipheim in Fahrtrichtung München unterwegs sind. Am Mittag verunglückte dort ein litauischer Sattelzug, dessen Bergung kompliziert ist. Der Fahrer lenkte den Lastzug aus bislang nicht geklärten Umständen über den mittleren und linken Fahrstreifen in die Betongleitwand der Fahrbahntrennung. Dort prallte das schwere Gefährt ab und schoss über alle drei Fahrstreifen und den Standstreifen nach rechts hinaus auf die erhöhte Böschung. Bevor der Sattelzug nach 250 Metern zum Stehen kam, durchbrach er noch den Wildschutzzaun.

Rettungshubschrauber landet bei Leipheim auf der Fahrbahn

Der Autobahnabschnitt wurde zunächst komplett gesperrt. Ein Rettungshubschrauber landete und brachte den verletzten Fahrer in ein Krankenhaus. Da die Zugmaschine Betriebsstoffe verlor, mussten die Fahrbahnen gereinigt werden. Der Kraftstoff wurde von der Feuerwehr abgepumpt. Der Verkehr wurde danach auf dem mittleren und linken Fahrstreifen vorbeigeleitet. Dennoch werden sich die Stauungen nur langsam auflösen. Weitere Informationen folgen. (AZ)