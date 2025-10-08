Spendenaktion von Areal Digital für die Kartei der Not

Der Tag der offenen Tür war ein voller Erfolg: Bei strahlendem Sonnenschein haben die Besucherinnen und Besucher das Jubiläum 15 Jahre Areal Pro gefeiert. Mit dabei war neben vielen weiteren Firmen und Einrichtungen auch das Areal Digital. Hier gab es Crêpes, Kaffee und Getränke, welche den Besucherinnen und Besuchern auf Spendenbasis für die Kartei der Not angeboten wurden. Den Erlös der Aktion, immerhin 170 Euro, übergab Ariane Zischak jetzt stellvertretend für das Leserhilfswerk an Redaktionsleiterin Rebekka Jakob. (AZ)

