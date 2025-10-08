Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Leipheim: Spendenaktion von Areal Digital für die Kartei der Not

Leipheim

Spendenaktion von Areal Digital für die Kartei der Not

Beim Tag der offenen Tür auf dem Areal Pro wurden Crêpes gebacken und Spenden gesammelt.
    • |
    • |
    • |
    Ariane Zischak (rechts) überreichte die Spende an GZ-Redaktionsleiterin Rebekka Jakob.
    Ariane Zischak (rechts) überreichte die Spende an GZ-Redaktionsleiterin Rebekka Jakob. Foto: Michaela Kindermann

    Der Tag der offenen Tür war ein voller Erfolg: Bei strahlendem Sonnenschein haben die Besucherinnen und Besucher das Jubiläum 15 Jahre Areal Pro gefeiert. Mit dabei war neben vielen weiteren Firmen und Einrichtungen auch das Areal Digital. Hier gab es Crêpes, Kaffee und Getränke, welche den Besucherinnen und Besuchern auf Spendenbasis für die Kartei der Not angeboten wurden. Den Erlös der Aktion, immerhin 170 Euro, übergab Ariane Zischak jetzt stellvertretend für das Leserhilfswerk an Redaktionsleiterin Rebekka Jakob. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden