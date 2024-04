Leipheim

18:05 Uhr

Spontan für immer: Zehn Trauungen an einem Tag in Leipheim

Mehrere Paare haben sich von Pfarrer Markus Göring und seinen Kollegen spontan in Leipheim trauen lassen.

Plus Am Mittwoch konnten Paare ganz einfach in der St. Veitskirche heiraten. Der Leipheimer Pfarrer ist begeistert von der Resonanz. Auch zwei 73-Jährige haben sich (noch mal) getraut.

Von Jana Korczikowski

Alexandra und Andreas Kopp haben am Mittwochmorgen einen besonderen Entschluss gefasst: Die beiden 73-Jährigen wollen sich noch am selben Tag kirchlich trauen lassen. Dafür ist das seit 40 Jahren standesamtlich verheiratete Ehepaar zur Aktion "Einfach heiraten" der evangelischen Kirche nach Leipheim gekommen. Hier haben Paare die Möglichkeit, ihre Partnerschaft segnen zu lassen. Wer bereits standesamtlich verheiratet und der evangelischen Konfession angehörig ist, kann sich sogar von einem Pfarrer oder einer Pfarrerin kirchlich trauen lassen – ohne Anmeldung und großes Drumherum. So wie das Ehepaar Kopp.

Von der Aktion hatten die Kopps in der Zeitung gelesen und sich spontan dafür entschieden. So spontan, dass ihr einziger Sohn leider nicht dabei sein könne, sagt Alexandra Kopp. "Aber es wird dann nachgefeiert", sind sich beide einig. Bei der Ankunft müssen zuerst ein paar formale Dinge, wie die Prüfung der Standesamtsurkunde, geklärt werden, dann geht es weiter zu einem persönlichen Kennenlernen mit dem Leipheimer Pfarrer Markus Göring, der sie nach einer kurzen Verschnaufpause trauen wird. Mit der Kantorin bespricht das Paar noch, welche beiden Lieder gespielt werden sollen. "Unsere vier Organisten haben je fünf Lieder mitgebracht, aus denen die Paare auswählen können", erläutert Diakonin Ulrike Kühnel, die die sechs Pfarrer und Pfarrerinnen aus dem Dekanat Neu-Ulm an diesem Tag unterstützt.

