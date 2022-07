Stadt Leipheim: "Wir lehnen den Flutpolder grundsätzlich ab"

Plus Seit Jahren wird über den Flutpolder Leipheim diskutiert. Jetzt äußert sich die Stadt in einer ersten Stellungnahme. Die geht dem Stadtrat nicht weit genug.

Seit Jahren diskutiert, vergangenes Jahr vom Kabinett beschlossen – der Flutpolder Leipheim. Als einer von sieben geplanten Rückhalteräumen entlang der Donau soll der Polder Schutz vor Extremhochwasser bieten. In der Bevölkerung stoßen die Pläne schon lange auf Kritik. Jetzt reagiert die Stadt Leipheim und diskutierte in der vergangenen Stadtratssitzung über eine Stellungnahme zum aktuellen Raumordnungsverfahren.