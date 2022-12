Leipheim

vor 33 Min.

Stadtkapelle Leipheim ist endlich wieder mit der Musik vereint

Plus Das Jahreskonzert in der Güssenhalle stand unter einem besonderen Motto. Es war der erste Auftritt nach fast drei Jahren Spielpause.

Von Sandra Kraus

Endlich wieder mit Musik vereint, unter dieses Motto stellte die Stadtkapelle Leipheim ihr Jahreskonzert in der Güssenhalle. Fast auf den Tag genau drei Jahre dauerte die Konzertpause und unübersehbar waren die Lücken, die die Spielpause in der Pandemie gerissen hatte, vor allem in der Jugendkapelle. Doch Aufgeben ist etwas, das es weder bei Vorsitzender Simone Kittner-Staib noch bei Dirigentin Lisa Mayer gibt. Und so vereinte sich im ersten Konzertteil die Jugendkapelle mit der Flohkiste, wie sich die Leipheimer Nachmusizierenden nennen, und holte sich musikalische Unterstützung durch die Großen aus der Stadtkapelle, wo es nötig war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

