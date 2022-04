Stadträte sprechen sich für eine Parkscheune in Leipheims Innenstadt aus

Auf seiner Klausurtagung diskutiert der Leipheimer Stadtrat über aktuelle und zukünftige Themen. Der Verkehr in der Innenstadt spielt weiter eine große Rolle.

Zur ersten Klausurtagung in dieser Legislaturperiode traf sich der Leipheimer Stadtrat im Zehntstadel. Mehrfach war die Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt oder verschoben worden. Einen ganzen Tag nahmen sich Bürgermeister Christian Konrad, die Mitglieder des Stadtrates und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Zeit, um verschiedene aktuelle und zukunftsweisende Themenbereiche zu beraten. Konrad ging es darum, zum einen für die neuen Stadtratsmitglieder einen kurzen Rückblick zu geben, zum anderen über aktuelle, aber auch zukünftige Themen der Stadtentwicklung zu informieren und diskutieren.

Schon in den vergangenen Jahren beschäftigte sich die Stadt immer wieder mit der Verkehrsplanung – von der Südumfahrung, über Verkehrsberuhigung in der Innenstadt, bis hin zum ruhenden Verkehr. Auch aktuell ist dies ein wichtiger Aspekt für mehr Lebensqualität in Leipheim. So sprachen sich die Stadträtinnen und Stadträte grundsätzlich für den Bau einer „Parkscheune“ in der Innenstadt im Bereich der Kirchstraße aus. Zudem müsse weiter daran gearbeitet werden, den reinen Durchgangsverkehr aus der Innenstadt herauszubekommen. In diesem Zusammenhang kam hier auch der Vorschlag, „Berliner Kissen“ dreidimensional auf die Straße aufzumalen. Diese hätten einen ähnlichen Effekt wie die bauliche Veränderung.

Schwerlastverkehr im Areal Pro beschäftigt die Stadt Leipheim

Aber nicht nur der innerstädtische Verkehr wurde thematisiert. Der zunehmende Schwerlastverkehr durch das Interkommunale Gewerbegebiet Areal Pro beschäftigt nicht nur die Stadt Leipheim, sondern den gesamten nördlichen Landkreis. Abhilfe würde hier, aus Sicht von Bürgermeister Christian Konrad, die Verlegung der Autobahnanschlussstelle in südlicher Richtung schaffen. Er warb im Rahmen der Klausurtagung nochmals für diese Möglichkeit und erhielt vom Gremium den Auftrag, diese Variante weiterzuverfolgen.

Bürgermeister Christian Konrad (vorne Mitte) mit den Mitgliedern des Leipheimer Stadtrates bei der Klausurtagung im Leipheimer Zehntstadel. Foto: Tina-maria Dorow/stadt Leipheim

Auf Klausurtagungen werden traditionell die Weichen für die Zukunft gestellt. Mit der Zukunft beschäftigt sich auch das neu angestoßene Projekt LeipHeim@natürlich!. Unter diesem Motto möchte sich die Stadt gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern auf den Weg machen, klimaneutral zu werden und einen Beitrag im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes zu leisten.

Stadtrat Leipheim kann Baugebiete der Zukunft beeinflussen