Stadtrat beschließt: Urnengräber in Leipheim werden teurer

Plus Die Friedhofsgebühren in Leipheim werden sich ab 1. Januar 2022 ändern. Einige Gräber werden aber günstiger. Ein weiteres Thema im Gremium war die Städtebauförderung.

Bei den Friedhofsgebühren ist der Spielraum vorbei: Sie sollen auf jeden Fall die Kosten decken. Anders als Wassergebühren werden sie deshalb nicht abgerundet, erklärte Prüferin Michaela Egger vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband dem Leipheimer Stadtrat in seiner vergangenen Sitzung. Der stimmte einstimmig für eine Änderung der Friedhofsgebührensatzung.