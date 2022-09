Stadtrat in Leipheim diskutiert weitere Möglichkeiten zum Energiesparen

Plus Der Energieverbrauch ist derzeit zentrales Thema der Leipheimer Stadtpolitik. Es werden weitere Einsparungen diskutiert. Warum die Weihnachtsbeleuchtung aber bleiben soll.

Auch die Stadt Leipheim möchte Energiesparen. Heizung und Strom standen im Fokus einer verwaltungsinternen Besprechung, deren Ergebnisse Bürgermeister Christian Konrad dem Stadtrat vorstellte. Konrad sagte: "Alles, was wir in diesem Bereich schon gemacht haben, kommt uns jetzt zugute. Aus Sparsamkeitsgründen wurde die Kosten schon gesenkt, wo es möglich war, zum Beispiel die Umstellung auf LED-Beleuchtung."