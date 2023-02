Steinwürfe gegen Fensterscheiben: Tausende Euro Schaden in Leipheim

Die Polizei bittet Augenzeugen, sich zu melden, um dem Leipheimer Steinewerfer auf die Schliche zu kommen.

Ein noch nicht ermittelter Täter hat am Donnerstagabend gegen 19 Uhr im St.-Stephans-Weg in Leipheim Steine gegen die Fensterscheibe eines Wohnhauses geworfen. Die Polizei nimmt an, dass der Täter auf dem angrenzenden Feldweg unterwegs war und von dort die Steine geworfen hat. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Täter machen können und/oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)