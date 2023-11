Streit in Asylunterkunft eskaliert

Zwei Männer in einer Asylunterkunft in Leipheim attackieren sich erst verbal. Dann fliegen die Fetzen, beide Kontrahenten werden verletzt.

Am späten Freitagabend sind in einer Asylunterkunft in Leipheim zwei Männer im Alter von 23 und 28 Jahren aneinandergeraten. Zunächst kam es der Polizei zufolge zu einer verbalen Streitigkeit, die jedoch in eine handfeste Auseinandersetzung überging. Beide Männer wurden dabei leicht verletzt. Die Polizei Günzburg ermittelt nun in einem Fall einer sogenannten „wechselseitigen Körperverletzung“. (AZ)