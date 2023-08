Streit über Lautstärke endet in Leipheim mit einer Schlägerei

Wo viele Menschen zusammenleben, entsteht Reibung. In einer Unterkunft in Leipheim gerieten zwei Männer aneinander, weil es einem von ihnen zu laut war.

Am Mittwochnachmittag kam es in einer Unterkunft in Leipheim nach Polizeiangaben aufgrund der Lautstärke zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei 25-jährigen Bewohnern. Nachdem sich beide mit diversen Schimpfworten beleidigt hatten, schlug derjenige, der sich in seiner Ruhe gestört fühlte, seinem Kontrahenten mit der Faust gegen die Brust und ins Gesicht. Durch die Faustschläge erlitt der Geschädigte leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden. Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung und Körperverletzung. (AZ)