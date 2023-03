Täter nach Raubüberfall auf Tankstelle in Leipheim auf der Flucht

In Leipheim hat am Sonntagabend ein Unbekannter eine Tankstelle überfallen. Polizeihubschrauber sowie Personensuchhunde suchen immer noch nach dem Täter.

Gegen 18.50 Uhr hat am Sonntagabend eine bisher unbekannte, dunkel gekleidete, männliche Person die Tankstelle in der Ulmer Straße betreten und forderte unter Vorhalt eines großen Messers Geld von der dort arbeitenden Kassiererin. Daraufhin bekam der Täter einen mittleren dreistelligen Betrag ausgehändigt und flüchtete laut Polizei zu Fuß in Richtung eines angrenzenden Wohngebietes. Es war bereits der zweite Überfall auf die Tankstelle binnen zwei Jahren.

Die Einsatzkräfte der Polizei fahndeten mit einem Großaufgebot nach dem flüchtigen Täter. Zur Suche nach dem Flüchtigen wurden auch ein Polizeihubschrauber sowie Personensuchhunde eingesetzt. Der Unbekannte konnte bislang nicht gefasst werden.

Überfall in Leipheim: Mitarbeiterin der Tankstelle erlitt einen Schock

Die Mitarbeiterin der Tankstelle erlitt bei dem Überfall einen Schock und musste medizinisch betreut werden. Die ersten Ermittlungen am Tatort wurden von der Polizeiinspektion Günzburg sowie dem Kriminaldauerdienst der KPI Memmingen (KDD) übernommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm geführt. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 0731/80130 entgegengenommen. (AZ)