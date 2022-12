Tankdeckel aufgebrochen und Diesel aus Lkw abgezapft

Der Lkw-Fahrer bekommt nichts vom Dieseldiebstahl mit, ein zweiter Fahrer meldet den Fall bei der Polizei. Die sucht jetzt Zeugen.

Am späten Samstagabend wurde der Polizeiinspektion Günzburg ein Dieseldiebstahl aus einem Lastwagen gemeldet, der Am Tower beim Gaskraftwerk abgestellt war. Einem ebenfalls am Tatort parkenden Lkw-Fahrer war ein Schaden an den beiden Tankdeckeln des genannten Fahrzeugs aufgefallen, weshalb er die Polizei informierte. Die Einsatzkräfte der Zentralen Einsatzdienste Neu-Ulm bestätigen die Angaben des Zeugen.

Beide Tanks des abgestellten Lastwagens wurden gewaltsam aufgebrochen und der enthaltene Kraftstoff fast vollständig abgezapft. Der Fahrer selbst war nicht vor Ort, weshalb der Tatzeitraum bislang unbekannt ist. Der Sach- und Entwendungsschaden wird auf etwa 900 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Günzburg in Verbindung zu setzen, Telefon 08221/919-0. (AZ)