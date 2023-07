Leipheim

18:54 Uhr

"Tante Friedl" experimentiert im Zehntstadel mit Volks- und Weltmusik

Plus Ein deutsch-amerikanisches Duo mit ungewöhnlichem Namen eröffnet das diesjährige Festival Feierabend im Leipheimer Zehntstadel. Die Musikmischung gefällt dem Publikum.

Von Martin Gah

„Es hat ein offenes Konzept und es findet unter der Woche statt“ – das schätzen Magdalena Kriss und Dan Wall am Festival „Feierabend“ im Zehntstadel Leipheim. Das Deutsch-amerikanische Ehepaar bestritt das Eröffnungskonzert. Sie stammt aus Schrobenhausen, er aus dem US-Bundesstaat New York. Sie spielt Akkordeon, er Banjo. Ihre sanfte Altstimme und sein kräftiger Bariton ergänzen sich gut. Auf der Bühne experimentieren sie mit Volksliedern und teilweise auch Popmusik aus aller Herren Länder. Eigenkompositionen gehören ebenfalls zum Programm. Der Name des Duos ist ungewöhnlich: „Tante Friedl“.

Der Name rührt daher, dass beide eine Großtante namens Friedl hatten, von denen eine auf der deutschen und eine auf der österreichischen Seite der Berchtesgadener Alpen lebte. Die noch Lebende der beiden Tanten Friedl empfindet die Namenswahl als super. Eine Dame im Publikum war begeistert davon, dass die beiden in jeder Sprache zu Hause sind. Denn sie sangen nicht nur auf Deutsch und Englisch. Auf Norwegisch kam ein typischerweise in Moll geschriebenes Volkslied aus Skandinavien zu Gehör. Der Text in der deutschen Übersetzung lautet: „Tanze langsam, weine nicht! Diese Erde gibt dir zu essen, die Frau kann gebären ein Kind, diese Erde soll werden dein Grab.“

