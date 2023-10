Tastentage im Zehntstadel: Ein Klavierabend der Extraklasse in Leipheim

Plus Pianist Alexej Gorlatch spielte am Eröffnungstag der Tastentage im Zehntstadel. Auch ein Künstler aus Ehingen zeigte bei der Eröffnung sein Können.

Die Tastentage im Zehntstadel Leipheim sind eröffnet. Den Auftakt übernahmen Bürgermeister Christian Konrad, Sparkassen-Chef und Sponsor Daniel Gastl, sowie die künstlerische Leiterin des Zehntstadels Sandra Parada wie zu erwarten nicht an Tasten, sondern wortgewandt am Mikrofon. Nach der von der Pandemie gesetzten Pause im Jahr 2021 sind es heuer die ersten Tastentage nach 2019. Sie zeigen bis zum 28. Oktober die musikalische Vielfalt der Tasteninstrumente, von Klassik über Chanson bis zum fetzigen Boogie-Woogie. Der Auftakt 2023 gehörte aber nicht nur den Rednern, sondern auch dem Ehinger Künstler Volker Sonntag, der unter dem Titel „Schwingungen“ einige seiner Bilder im Zehntstadel Foyer ausstellt.

Ein Maler bei den Tastentagen? Sonntag schilderte, wie er zuerst in London, ab 1994 im Ballettsaal des Theaters Ulm unter dem Flügel sitzt und die Energie der Tänzerinnen und Tänzer mehr oder weniger absichtslos in einer Mischung aus gegenständlicher Malerei und abstraktem Expressionismus einfängt. Den Gästen der Vernissage demonstrierte Sonntag seine Technik. Auf Knien, das Blatt Papier und ein Glas Tusche vor sich, zeigt er wie aus Schwingungen der Hand weiche oder aggressive Linien entstehen, bringt gekonnt eine Tänzerin mit Pinsel zu Papier, greift zu einem Naturpinsel aus Röhricht und ergänzt mit feinen Strichen.