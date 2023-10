Leipheim

Tastentage: Sebastian Krämer verblüfft das Publikum in Leipheim

Plus Der Klavier-Chansonnier Sebastian Krämer tritt beim Festival „Tastentage“ im Leipheimer Zehntstadel auf. Mit seinen Reimen und unerwarteten Schlüssen überrascht er.

Von Martin Gah

„Er ist ein ganz besonderer Typ, überhaupt nicht oberflächlich. – Er unterstreicht seine Texte mit passender Musik. – Es war witzig und spritzig, besonders die überraschenden Schlüsse.“ Diese Worte des Lobes finden die Zuschauer im Leipheimer Zehntstadel für den musikkabarettistischen Beitrag zum Klavierfestival „Tastentage“ des Wahl-Berliners Sebastian Krämer. Der sieht sich selbst eigentlich nicht als Musikkabarettist, sondern als Chansonnier.

Dennoch hat er zahlreiche Kabarettpreise angenommen. „Man darf mit dem Annehmen von Preisen nicht wählerisch sein“, erzählt er im Anschluss an das Konzert. Und in der Tat vermag er das Publikum an den Enden seiner Stücke zu verblüffen. Manchmal brechen sie abrupt ab, wo man noch mindestens eine Strophe Text erwarten würde. Manchmal steht am Ende seiner Stücke ein Nachspiel oder eine Akkordfolge, die man beim bisherigen Verlauf der Musik so ebenfalls nicht erwarten würde. Ein Beispiel für seine verblüffenden Schlüsse: Er geht in die Knie und wirft beide Arme ab den Ellenbogen auf das Klavier. Dadurch entsteht ein dissonanter, aber voller Klang.

