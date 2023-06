Tausende Kilometer ohne digitales Kontrollgerät

Eine Kontrolle in Leipheim zeigte: Der Fahrer eines Klein-Lastwagens machte keine Aufzeichnungen über seine Lenk- und Ruhezeiten. Und es gibt weitere Probleme.

Beamte der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Günzburg kontrollierten am Sonntagabend an der Tank- und Rastanlage Leipheim einen slowenischen Klein-Lastwagen mit Anhänger, der Fahrzeuge transportierte. Die Spezialisten stellten fest, dass der Fahrer, ein 24-jähriger Kosovare, die Fahrzeuge im gewerblichen Güterverkehr von Deutschland in den Kosovo überführte. Das digitale Kontrollgerät benutzte der Fahrer nicht und fuhr mehr als 5000 Kilometer, ohne Aufzeichnungen über seine Lenk- und Ruhezeiten zu machen.

Auch fehlte eine Fahrerbescheinigung, welche beweisen würde, dass er legal einer Arbeit innerhalb der EU nachging, der Kosovare hielt sich damit illegal in Deutschland auf. Die Beamten behielten wegen der vorliegenden Verstöße von dem Fahrer und vom Unternehmen eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Bereich ein und untersagten die Weiterfahrt. Das Unternehmen musste einen Ersatzfahrer entsenden. (AZ)