Leipheim

06:00 Uhr

Theaterstück der Riedheimer Moosdeifl: Ein Blick hinter die Kulissen

Plus Mit "D'r Himmel wart net" spielen die Riedheimer Moosdeifl dieses Jahr eine facettenreiche Komödie. Nicht nur in dem Stück spielt Gemeinschaft eine große Rolle.

Von Nadine Ballweg Artikel anhören Shape

In Nachthemd und Schlafmütze steht Bömmerl in seinem Wohnzimmer. Neben ihm der Polizeibeamte Stelzl – in Unterhose. Sie gestikulieren wild vor Resis Gesicht, doch so richtig nimmt sie die beiden Herren nicht wahr. Das hat einen Grund, der trauriger klingt, als er von der Theatergruppe des Riedheimer Sportschützenvereins Moosdeifl auf der Bühne dargestellt wird: Bömmerl und Stelzl sind tot. Gemeinsam haben sie aber noch eine gemeinsame Mission, bevor es schließlich in den Himmel geht. Doch der Titel des Stücks, das die Gruppe derzeit noch im Schützenheim probt, nennt bereits das Problem der Männer: "D'r Himmel wart net."

