Training für die Lachmuskeln mit Komikerin Constanze Lindner in Leipheim

Plus Die Fernsehkomikerin Constanze Lindner wird mit ihrem Bühnenprogramm „Miss Verständnis“ vom Publikum im Zehntstadel gefeiert.

„Jetzt bin ich da!“, ruft Constanze Lindner zu Beginn dem Publikum im Leipheimer Zehntstadel entgegen. Dreimal musste ihr Auftritt dort verschoben werden. „Durch meine Figuren bin ich auf der Bühne nie allein. Das hilft mir, meine Selbstzweifel zu überwinden und die Tatsache, dass ich im Leben oft in bestimmten Situationen überfordert bin“, erzählt die Komikerin nach der Show.