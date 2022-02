Tüv hat neue Prüfstelle auf dem Areal Pro in Leipheim eröffnet

Von Montag bis Freitag werden dort sämtliche Fahrzeugarten abgefertigt. Künftig sollen dort auch Fahrerlaubnisprüfungen vorgenommen werden.

Ein neuer Standort und bewährte Dienstleistungen: Zum Start ins neue Jahr hat Tüv Süd jetzt eine neue Prüfstelle in Leipheim auf dem Gewerbegebiet Areal Pro eröffnet. Hierbei handelt es sich um eine zweigassige Prüfanlage, in der sämtliche Fahrzeugarten wie Autos, Motorräder, Wohnmobile, Anhänger und schwere Nutzfahrzeuge geprüft werden können. Auch die Leistungen Wert- und Schadengutachten, Sonderabnahmen sowie Oldtimergutachten werden vor Ort angeboten. Zudem werden dort in naher Zukunft die theoretischen und praktischen Fahrerlaubnisprüfungen für den gesamten Einzugsbereich stattfinden.

Mit dem neuen Standort an der Straße An der Werft 1 wurde das Servicenetz erweitert. Der Tüv rückt damit noch näher an seine Kunden .„Wir setzen unsere Strategie der Dezentralisierung konsequent fort und kommen nun auch unseren Kunden im Großraum Leipheim und Günzburg im Wortsinn entgegen“, erklärt Stephan Miller, Leiter Amtliche Tätigkeiten des Tüv-Süd-Marktgebietes Schwaben, in der Pressemitteilung.

Geöffnet hat der Tüv in Leipheim von Montag bis Samstag

„Wir verstehen uns als serviceorientiertes und kundenfreundliches Dienstleistungsunternehmen“, unterstreicht Tobias Braun, Leiter des Service-Centers Leipheim. Die Prüfstelle ist mit modernsten technischen Geräten für die Fahrzeugprüfung ausgestattet. Geöffnet ist in Leipheim Montag bis Freitag von 8 bis 12 und von 12.45 bis 17 Uhr sowie samstags von 8 bis 12 Uhr.

Weitere Informationen und Termine gibt es über die kostenfreie Rufnummer 0800/888090. Termine können auch online unter www.tuvsud.com/hu-termin gebucht werden. (AZ)