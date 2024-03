Ukrainer ohne Führerschein und Versicherung auf der A8 unterwegs

Gleich mehrere Verstöße deckten die Fahnder bei der Kontrolle eines Autos auf der A8 auf. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren.

Beamte der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Günzburg kontrollierten am Donnerstagabend den Fahrer eines litauischen Pkw an der A8 auf der Rastanlage bei Leipheim. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Fahrer, ein 36-jähriger Ukrainer, keinen Führerschein vorzeigen. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Mann am Vortag den Führerschein wegen einer Trunkenheitsfahrt abgeben musste.

Verkehrspolizei Günzburg leitet Ermittlungsverfahren gegen Ukrainer ein

Auch die intensivere Inaugenscheinnahme des Pkw blieb nicht folgenlos. Die Fahnder stellten fest, dass für den Pkw keine Versicherung bestand. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt und leiteten gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ohne Pflichtversicherung ein. (AZ)