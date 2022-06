Ukrainische Kinder trainieren in Leipheim: "Es war wie eine andere Welt"

Plus Wie das gemeinsame Fußballtraining von jungen deutschen und ukrainischen Fußballern in Leipheim abgelaufen ist.

"Es war wie eine andere Welt für die Kinder und Jugendlichen. Eine Welt ohne Sorgen, in der sie sich frei bewegen und spielen konnten", sagt Herbert Krüger, Vorstandsmitglied und "Ansprechpartner für alle" über die Hilfsaktion des VfL Leipheim. Mitte April haben 35 ukrainische Buben und Mädchen an einem Fußballtraining des Vereins teilgenommen.