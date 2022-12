Unbekannte fahren Auto in Leipheim an und flüchten

Schäden an Autos steigen schnell auf 1000 Euro oder mehr, wie bei einem Vorfall in Leipheim. Auch kleine Schäden gelten als Unfallflucht, wenn sie nicht gemeldet werden.

Im Zeitraum von Mittwoch, 13 Uhr, bis Donnerstag, 12 Uhr, wurde in Leipheim ein in der Marktstraße geparkter grauer VW Golf angefahren und beschädigt. Die verursachenden Personen entfernten sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am VW entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 zu melden. (AZ)