Unbekannte Person zapft Hunderte Liter Diesel eines Lkws ab

In Leipheim hat ein Dieb Kraftstoff aus einem Lastwagentank gestohlen. Die Polizei Günzburg bittet um Zeugenhinweise.

In dem Zeitraum zwischen dem 8. Oktober und dem 10. Oktober sind aus dem Tank eines Lkws, welcher in der Gustav-Stresemann-Straße in Leipheim geparkt war, mehrere Hundert Liter Diesel illegal abgezapft worden. Das berichtet die Polizei. Zeugenhinweise sollen an die Polizeiinspektion Günzburg, Telefonnummer 08221/9190, gerichtet werden. (AZ)