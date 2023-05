Unbekannte scheitern beim Fahrraddiebstahl in Leipheim

Drei Männer versuchen, Fahrradschlösser am Leipheimer Bahnhof zu knacken. Als ein Passant auftaucht, flüchten sie.

Einem aufmerksamen Passanten ist es zu verdanken, dass am Leipheimer Bahnhof nicht mehrere Fahrräder gestohlen worden sind. Am Montag gegen 23.45 Uhr war der Mann auf dem Weg zum Bahnhof. Dabei beobachtete er, wie sich drei Personen an abgestellten Fahrrädern zu schaffen machten und alarmierte die Polizei. Laut Polizei wurde mindestens ein Fahrradschloss aufgebrochen. An einem zweiten Schloss scheiterten die Täter.

Zur Mitnahme von Diebesgut kam es augenscheinlich nicht, da sich die drei Personen beim Anblick des Passanten fluchtartig entfernten. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach drei Männern. Einer ist schlanker Statur und trug neben einer hellen Hose eine dunkle Jacke. Der zweite Täter hingegen ist kräftig und circa 1,70 Meter groß. Zum dritten Täter liegt keine nähere Beschreibung vor. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/919-0 entgegen. (AZ)