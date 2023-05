Unbekannte schlagen Scheibe eines Autos am Weißinger See ein

Erst wird die Autoscheibe eingeschlagen, dann Gegenstände aus dem schwarzen Jeep gestohlen: Wer hat etwas in Richtung „Günzburger See“ beobachtet?

Am Pfingstmontag ist gegen Mittag an den Weißinger Seen bei Leipheim die Scheibe eines Autos eingeschlagen worden. Anschließend entwendete die bislang unbekannte Täterschaft aus dem Pkw - einem schwarzen Jeep - mehrere Gegenstände. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiinspektion Günzburg nach Zeugen und Zeuginnen, denen am genannten Fahrzeug oder in dessen Nähe verdächtige Personen aufgefallen sind. Der Jeep war in der Zufahrt in Richtung „Günzburger See“ geparkt. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08221/9190 entgegengenommen. (AZ)