Unbekannte stehlen in Leipheim einen BMW aus einer Hofeinfahrt

Vermutlich waren es mehrere Täter, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Leipheim einen BMW gestohlen haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Ermittlungen der Günzburger Polizei laufen nach einem Fahrzeugdiebstahl in Leipheim auf Hochtouren. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Täter in der Baumgartenstraße den BMW eines 67-Jährigen gestohlen. Laut Polizeiangaben stand der BMW zur Tatzeit in dessen Hofeinfahrt und war versperrt.

Beuteschaden bei Diebstahl in Leipheim auf 35.000 Euro geschätzt

Die Beamten der Polizeiinspektion schätzen den Beuteschaden auf etwa 35.000 Euro. Zeugen, die im Tatortbereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu dem oder den bislang unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)