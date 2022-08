Unbekannte stehlen in Leipheim nachts einen Kleintransporter

Vermutlich zwei junge Männer haben in Leipheim am Dienstag kurz nach Mitternacht einen abgestellten Kleintransporter gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei ermittelt nach einem Diebstahl eines Kleintransporters in Leipheim. Laut Polizei wurde am Dienstag kurz nach Mitternacht ein im St.-Stephans-Weg abgestellter weißer Kleintransporter der Marke Peugeot gestohlen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass dieser Kleintransporter von zwei jungen Männern gestohlen wurde. In dem Fahrzeug befanden sich unter anderem Bargeld und Werkzeug. Zeugen, die Angaben zu den bislang unbekannten Tätern oder zum Verbleib des Kleintransporters machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)