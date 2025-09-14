Unbekannte stehlen nachts Äpfel

Am Samstagabend ist es gegen 21.15 Uhr im Schlossgelände von Leipheim zu einem dreisten Diebstahl gekommen. Zwei unbekannte Personen stiegen laut Polizeibericht im Schutz der Dunkelheit mit einer Leiter über den Zaun, um angrenzende Äpfel pflücken zu können. Anschließend entfernten sich die beiden Unbekannten laut Polizei mit einem weißen Auto. Sollten Zeugen den Vorfall beobachtet haben, wird gebeten, dies der Polizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 mitzuteilen. (AZ)

