Leipheim: Unbekannte stehlen nachts Äpfel

Leipheim

Unbekannte stehlen nachts Äpfel

Ein Duo ist wohl mittels einer Leiter über den Zaun des Leipheimer Schlossgeländes gelangt und hat sich an den Früchten bedient.
    Unbekannte sind nachts in Leipheim mit einer Leiter über den Zaun gestiegen und haben Äpfel gestohlen.
    Unbekannte sind nachts in Leipheim mit einer Leiter über den Zaun gestiegen und haben Äpfel gestohlen. Foto: Felix Kästle, dpa (Symbolbild)

    Am Samstagabend ist es gegen 21.15 Uhr im Schlossgelände von Leipheim zu einem dreisten Diebstahl gekommen. Zwei unbekannte Personen stiegen laut Polizeibericht im Schutz der Dunkelheit mit einer Leiter über den Zaun, um angrenzende Äpfel pflücken zu können. Anschließend entfernten sich die beiden Unbekannten laut Polizei mit einem weißen Auto. Sollten Zeugen den Vorfall beobachtet haben, wird gebeten, dies der Polizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 mitzuteilen. (AZ)

