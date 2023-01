Unbekannte überfahren in Leipheim ein Verkehrsschild im Kreisel

Wer hat in einem Kreisverkehr in Leipheim ein Schild umgefahren? Die Polizei sucht nach Zeugen und hat bereits konkrete Anhaltspunkte.

Vermutlich mit einem Fahrzeug wurde am Sonntagnachmittag in Leipheim ein Verkehrszeichen am Kreisverkehr an der Rudolf-Wanzl-Straße beschädigt. Ein aufmerksamer Mitbürger rief deswegen bei der Polizei an. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich, ohne die Beschädigung in Höhe von mehr als 1000 Euro bei der Polizei zu melden. In diesem Zusammenhang ist die Polizei Günzburg auf der Suche nach einem grünen Opel Corsa, der gegen 16.45 Uhr in diesem Bereich unterwegs war und im Frontbereich einen Schaden hat. Dessen Fahrerin oder Fahrer kommt als Zeuge oder möglicher Verursacher in Betracht. Hinweise zum gesuchten Fahrzeug oder infrage kommenden Personen nimmt die Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 entgegen. (AZ)