Unbekannte wollen in Leipheim Mülltonne in Brand setzen

Ein aufmerksamer Bewohner hat in der Nacht auf Donnerstag den Brand einer Mülltonne in Leipheim verhindert. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Die Polizeiinspektion Günzburg sucht Zeuginnen und Zeugen einer versuchten Sachbeschädigung, die sich in der Nacht auf Donnerstag in Leipheim ereignet hat. Gegen 1.30 Uhr haben bislang unbekannte Personen im Bereich eines Mehrfamilienhauses in der Uhlandstraße versucht, eine Mülltonne in Brand zu setzen.

Ein Bewohner bemerkte einen brennenden Karton in der Mülltonne und löschte diesen. An der Tonne entstand kein Schaden. Zeugen und Zeuginnen, die Angaben zu den unbekannten Personen machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)