Unbekannte zapfen Diesel aus der Lastwagen in Leipheim ab

Erhebliche Mengen Dieselkraftstoff haben Unbekannte in Leipheim aus geparkten Lastwagen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Drei Dieseldiebstähle beschäftigen die Polizei. Im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag bis Montagmorgen wurden an drei in der Wilhelm-Röntgen Straße geparkten Lastwagen die Tankdeckel gewaltsam geöffnet und aus den Tanks Diesel in erheblicher Menge abgezapft. Hinweise aufmerksamer Bürgerinnen und Bürger zu verdächtigen Beobachtungen oder zu möglichen Personen erbittet die Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190. (AZ)