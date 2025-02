Unbekannte zapfen nachts Diesel von Lastwagen ab

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter den Tank eines auf der Tank- und Rastanlage Leipheim geparkten polnischen Sattelzugs aufgebrochen und etwa 200 Liter Diesel abgezapft. Zudem versuchten sie laut Polizei, das Batteriefach des Fahrzeugs zu öffnen, scheiterten jedoch an dem massiven Schloss. Der 53-jährige polnische Fahrer schlief währenddessen im Führerhaus und bemerkte den Diebstahl erst bei Schichtbeginn während seiner Abfahrtskontrolle. Dabei stellte er den beschädigten Tankdeckel fest. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Die Ermittlungen dauern an. (AZ)

